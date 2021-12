Retrospectiva: relembre os destaques do cenário cultural

No ano em que uma novela foi o assunto mais comentado do País, os ritmos sertanejos ditaram moda. Tocadas em cada esquina do Divino, bairro cenográfico da novela global Avenida Brasil, músicas com letras repetitivas foram incorporadas como melodias dançantes. "Eu quero tchu, eu quero tchá", dos cantores João Lucas e Marcelo, tomou conta dos estádios de futebol. Do mesmo modo, o grupo "Tchê Garotos" entrou nas paradas de sucesso com a música "Cachorro Perigoso".

Fora as músicas despontadas na novela, outras canções sertanejas deram destaque internacional ao Brasil. É o exemplo da música "Ai se eu te pego", popularizada na voz de Michel Teló. Com a melodia, o cantor realizou turnê na Europa e Estados Unidos, como também liderou as vendas da loja virtual iTunes em Portugal, Itália, Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e outros cinco países latino-americanos.

No cinema, a 84ª edição do Oscar premiou "O Artista" como o melhor filme do ano. Além disso, a produção levou as estatuetas de melhor direção (Michel Hazanavicius) e ator (Jean Dujardin). Com dez indicações, a filme mudo obteve as distinções de figurino e trilha sonora original. Embora não vitoriosos, brasileiros também desfilaram no tapete vermelho do evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Sergio Mendes e Carlinhos Brown concorreram ao Oscar de melhor canção original, por meio da música "Real in Rio", feita para o longa animado "Rio". A canção "Man or Muppet", tema de "Os muppets", acabou sendo premiada.

Também não faltaram destaques na literatura. A saga de Anastasia Steele e Christian Grey, protagonistas do best-seller Cinquenta Tons de Cinza, agradou o público brasileiro. Explorando o erotismo feminino, o primeiro livro da série feita por E.L. James, composta por três obras, teve mais de 300 mil cópias vendidas no país. Já na televisão, o destaque vai para novela global Avenida Brasil. Os embates entre Nina e Carminha, protagonistas da trama, renderam à Globo picos de 50 pontos de audiência no último capítulo.

Por meio do Portal A TARDE, os assuntos mais comentados da televisão passaram a ser analisados na Coluna Palpite. No ar todas as terças-feira, desde o dia 17 de abril, repórteres do Grupo A TARDE emitem opiniões sobre produtos culturais que despertam interesse da comunidade. Novelas, séries, telejornais e programas de entretenimento - nacionais e regionais - tiveram suas temáticas ampliadas e discutidas por meio de assuntos de interesse público.

Além dos ganhos, o cenário cultural brasileiro enfrentou grandes perdas. Na televisão, o Brasil ficou sem a apresentadora Hebe Camargo, o humorista Chico Anísio e o ator e diretor Marcos Paulo. A música perdeu a voz do cantor Wando. A literatura ficou sem a ironia inteligente de Millôr Fernandes. O teatro e a televisão perderam a atriz baiana Regina Dourado. A arquitetura não verá novos traços e curvas de Oscar Niemeyer.

