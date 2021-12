Retrofoguetes faz show nesta sexta em Salvador

>> Clique aqui e confira outras atrações no roteiro musical



A banda Retrofoguetes faz show nesta sexta, 17, no B-23 Lounge Music Bar, localizado no bairro do Itaigara, a partir das 22h. O couvert artístico custa R$ 25. O trio formado por Morotó Slim (Guitarras), CH (Baixo) e Rex (Bateria) mostrará canções do mais recente trabalho, intitulado Chachachá (2009).

A noite terá espaço ainda para músicas que fazem parte do primeiro CD da banda, “Ativar Retrofoguetes!”, lançado em 2004. Surf-music, mambo, tango, rockabilly, polca, música circense e alguns covers são a aposta do trio baiano para animar a festa.





| Serviço |

Show dos Retrofoguetes

Onde: B-23 Lounge Music Bar, Rua Anísio Teixeira, Boulevard 161, Loja 23 S, Itaigara

Quando: Sexta, 17, às 22h

Quanto: R$ 25

