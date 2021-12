Retrofoguetes em primeira turnê internacional

Com as malas prontas, os Retrofoguetes estão prestes a desembarcar na Argentina neste mês de dezembro, onde darão início a sua primeira turnê internacional. A banda baiana, comandada por Rex (bateria), CH Straatmann (baixo) e Morotó Slim (guitarras), levam no repertório a música instrumental, gravada nos dois CDs, "Ativar Retrofoguetes!" (2004) e "Chachachá" (2009). Os shows acontecem de 16 a 18 de dezembro, nas cidades de Buenos Aires, Rosário e La Plata.









adblock ativo