Restart e Jason Mraz dividem noite com música baiana no fim do Festival de Verão

A 13ª edição do Festival de Verão de Salvador chegou ao fim já em clima de Carnaval. Apesar da presença do fenômeno teen Restart e da atração internacional Jason Mraz, a folia baiana tomou conta do Parque de Exposições logo depois que o Chiclete com Banana assumiu o palco do evento. O repertório do grupo liderado por Bell Marques não teve grandes novidades, a não ser pelas recém lançadas 'Chorarei Amor' e 'Meu Coração Voou'. Mas, o que ficou evidente é que o reinado de Momo começou e o público está pronto para a folia.

Depois do Chiclete, foi a vez do Jammil e Uma Noites comandar a festa. No mesmo clima, porém com um set list com trabalho de outros artistas, o grupo fez o que seria uma prévia do que vão mostrar nos circuitos Dodô e Osmar. Psirico fez o tradicional arrastão e se responsabilizou por encerrar o evento, como nos últimos anos.

Shows - O grupo Restart foi a primeira atração a animar o último dia do Festival. O quarteto dos coloridos deu início a sua apresentação com a música 'Recomeçar', levando uma multidão de fãs, em sua maioria crianças e adolescentes, ao delírio. Com penteados modernos e calças coloridas, o grupo foi uma das atrações mais esperadas do evento pelos jovens. (Leia mais... )





No repertório, entre as canções interpretadas pelo grupo paulista, o público cantou em coro a canção 'Levo Comigo', música pela qual os meninos ficaram conhecidos. Em seguida, o vocalista Pe Lanza se declarou às fãs soteropolitanas: "Salvador, a gente ama muito vocês".





Descalço e com visual despojado, Jason Mraz fez a segunda apresentação da noite. Única atração internacional da 13ª edição do evento, o americano abriu o show com músicas mais lentas, desconhecidas do grande público, mas em nenhum momento deixou de ser acompanhado pelos fãs. Em retribuição ao carinho, o cantor chegou a fazer um coração com as mãos e falar algumas frases em português, como "Sai do chão", "Faz barulho aí" e "Todo mundo cantando".





O Chiclete com Banana foi a terceira atração da noite no Parque de Exposições, levando para a arena principal os chicleteiros de plantão. Os baianos cantaram os antigos sucessos do grupo, como '100% Você', 'Flutuar', 'Eu Fui Atrás de Um Caminhão', além da nova balada 'Chorarei Amor'. Pouco tempo depois, o vocalista Bell Marques agradeceu o carinho dos fãs pela presença e pelas faixas. "Muito bom ver vocês. Muito bom ter essa energia de vocês. Vamos transformar essa noite em mais uma noite chicleteira".





Antes de ir embora, Bell falou sobre suas participações nos ensaios de verão de alguns amigos. O cantor confirmou a presença nos shows da Timbalada, Psirico, Alexendre Peixe e Carlinhos Brown. O Chiclete deixou o palco ao som da saideira 'No Balanço do Chiclete'.

Já o Jammil e Uma Noites, quarta atração do último dia do Festival de Verão, entrou pela madrugada deste domingo dando sequência ao clima de carnaval deixado pelo Chiclete. Os baianos subiram ao palco cantando 'Sou Praieiro', música considerada o hino do grupo. Em seguida, o vocalista Tuca cumprimentou o público e cantou o hit 'Tchau, I Have To Go Now'.

O fim da festa ficou por conta de Márcio Victor e do grupo Psirico, que comandaram o famoso arrastão. O grupo de pagode é responsável pelo encerramento da festa desde que passou a fazer parte da programação. Com dançarinas e seus 100 percussionistas, a turma do Psi garantiu a animação o público. Logo após subir ao palco, Márcio Victor cantou o sucesso 'Chupeta', mais conhecido como 'Gugu Dadá'.





* Com informações de Verena Paranhos, do A TARDE

