Restart e Hori se apresentam em Salvador no mês de janeiro

As bandas de pop rock Restart e Hori se apresentarão na capital baiana nos dias 9 e 30 de janeiro. Os shows fazem parte do projeto Verão Coca-Cola Salvador 2011 que acontecerá durante todo o mês na praia de Armação. Para participar basta fazer a inscrição no site (clique aqui e acesse) e trocar os vouchers na loja do evento, no Shopping Iguatemi, a partir desta segunda-feira, 27.

