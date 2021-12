Responsáveis por vazamento de fotos de cantor são demitidos

Os funcionários da Clínica Oeste, que fotografaram e gravaram um vídeo do momento da preparação do corpo do cantor Cristiano Araújo antes do seu velório, já foram afastados e serão demitidos por justa causa.

Em nota enviada à imprensa, a clínica informou que "repudia com veemência o ato dos dois funcionários que, de maneira mórbida, gravaram e divulgaram tais imagens".

As imagens compartilhadas geraram revolta entre os internautas, que reclamaram nas redes sociais e na página do Facebook da empresa. Eles consideraram a atitude dos funcionários uma falta de respeito com a família, amigos e fãs do cantor.

Cristiano Araújo morreu na manhã de quarta-feira, 24, aos 29 anos, após um um acidente de carro na BR-153, em Goiás, que também matou sua namorada dele, Allana Moraes, de 19 anos.

O casal foi velado junto entre a noite da última quarta-feira e manhã de quinta, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Cerca de 50 mil pessoas foram se despedir do artista. Eles foram sepultados no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. Um laudo técnico deve sair em 30 dias. As primeiras informações dão conta que o motorista que conduzia o veículo, Ronaldo Miranda, 40 anos, que esteve internado com o empresário do cantor, Vitor Leonardo, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Ele passou pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebidas alcoólicas. A polícia ainda está apurando se ele dormiu ao volante ou se houve algum outro motivo que o levou a sair da pista.

