Renato Aragão passa bem após acidente no estúdio da Globo

O humorista Renato Aragão (Didi) passa bem e tem quadro estável após se acidentar no estúdio da Rede Globo, durante gravações para o programa ‘Turma do Didi’. De acordo com informações da assessoria de imprensa da emissora carioca, o comediante teve ferimentos na testa e machucou o nariz.

“Estou bem. Agradeço o carinho e a preocupação, mas garanto que vou sair daqui até mais bonito!”, brincou.

