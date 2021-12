Renato Aragão leva prêmio por estilo e ganha elogios de Marcos Mion

O estilo de Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, fez com que o humorista ganhasse o prêmio de "Style do Ano" na cerimônia do Meus Prêmios Nick, realizada na noite de quarta-feira, 16.

Além do humorista, disputavam o prêmio Pabllo Vittar, Luis Mariz e Klara Castanho.

Após os agradecimentos, Renato Aragão ainda foi convidado a dançar no palco da premiação e arriscou alguns passos.

Nos bastidores do Meus Prêmios Nick, Renato Aragão encontrou o apresentador Marcos Mion, que é seu fã, e fez questão de tecer elogios.

"É a primeira vez que vejo o Didi na minha vida. Sem palavras, você tem uma importância extrema na minha área. Faz parte das minhas melhores memórias, saiba disso sempre. Nunca tive oportunidade de falar isso", afirmou Mion em stories publicados pelo próprio humorista em seu Instagram.

Assista abaixo ao momento em que Renato Aragão recebe o prêmio por seu estilo no Meus Prêmios Nick:

adblock ativo