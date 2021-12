Relacionamento amoroso entre dois irmãos é tema de websérie

Estreia, nesta terça-feira, 31, a websérie independente Ferrugem, dirigida por Igor Angelkorte, que narra o relacionamento amorosos entre dois irmãos: Bruno (Samuel Toledo) e Letícia (Paula Vilela), que perderam os pais depois de um acidente.



A produção, de cerca de 50 minutos (será dividida em três episódios) e também contará no elenco com Daniel Oliveira, Analu Prestes e Fernando Bohrer em participações especiais.

Na trama os irmãos, juntos há dois anos, optam por dar um fim ao seu relacionamento amoroso. Na estrada para uma festa de família, no entanto o personagem Bruno começa a questionar se a decisão é a mais acertada para os dois.



Novo rumo



Já a personagem Letícia está decidida em seguir um novo rumo, até que é confrontada e surpreendida por um novo olhar sobre o sentido da família. A atriz Analu Prestes representa Tia Solange; Daniel de Oliveira faz Edu, um admirador da jovem, e Fernando Bohrer vive Cosme, amigo dos pais de Bruno e Letícia.



Segundo o diretor Igor Angelkorte, a escolha pela internet como plataforma para o roteiro se deu por conta da autonomia que o mesmo permite ao processo autoral. O roteiro é de Diogo Liberano.



A produção da série fica por conta de Amanda Lima. A direção de arte é de Ana Paula Cardoso; figurino de Denise Bernardes; direção de fotografia de Paulo Camacho; direção musical de Thiago Liguori, e trilha sonora de Fernando Sagawa e Gu Siqueira.



Revelação na TV



Igor Angelkorte é ator, diretor e autor. Na televisão, começou em Araguaia (2010/2011), e depois foi o Marcelo em Além do Horizonte (2013/2014) e o Ivan em Dupla Identidade (2014). Agora faz Clóvis, em Babilônia, novela das 21 horas da Rede Globo, escrita por Gilberto Braga.



Já Paula Vilella, no cinema, participou do curta-metragem Um Barco Para Dois Oceanos, entre outros. Samuel Toledo é músico e ator. Atualmente está em cartaz com o espetáculo "A importância de ser perfeito".



A websérie, que reflete sobre como é difícil romper um relacionamento, independente de como ele for, poderá ser vista gratuitamente no portal Youtube.

Ferrugem / Estreia Hoje, 11h/ www.youtube.com/ferrugemwebserie

Da Redação Relacionamento amoroso entre dois irmãos é tema de websérie

