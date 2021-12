Reis do death metal nordestino homenageados no País e fora

Um dos maiores nomes da música extrema da América Latina, a banda baiana de death metal Headhunter DC é admirada pelos apreciadores do estilo não só no Brasil, mas mundo afora, mesmo. Após uma bem-sucedida primeira turnê europeia em 2013, o grupo é agora homenageado com um álbum-tributo em dois volumes.

Lançado pelo selo paulista Mutilation Records, o tributo ao Headhunter tem um título longo e com reticências, como já é tradição nos discos da banda: Born to Punish The Skies... A Deathmetallic Brotherhood in Darkest Mourning for God: Tribute do Headhunter DC.

"A ideia partiu do dono da Mutilation Records, Sérgio Tullula", conta o vocalista, Sérgio Baloff Borges. "Um dia ele comentou que já estava mais do que na hora de rolar esse tributo. Fiquei honrado", diz.

Dividido em dois volumes, o disco um conta com 17 bandas do Brasil e do mundo fazendo releituras de músicas pescadas dos cinco álbuns da banda, lançados desde 1991. O volume dois, segundo Baloff, "sai no primeiro trimestre de 2015".

"É um projeto complicado, porque você lida com muitas bandas e fica dependendo da agilidade delas. Só esse volume um levou um ano e meio para ficar pronto", conta.

Se vacilar, sai um terceiro

Quem acabou coordenando toda a produção foi o próprio Baloff, que convidou bandas com as quais o Headhunter tem afinidade: "São bandas que têm um elo com a gente - ideológico e musical", define.

Com o tempo, a notícia da organização do tributo acabou se espalhando na comunidade death/black metal: "Inicialmente, seria um volume só. Mas foi tanta banda entrando em contato, que tivemos que fazer em dois volumes. Se vacilar, sai até um terceiro", diverte-se.

Das dezessete bandas do volume um, doze são brasileiras: Inner Demons Rise, Eminent Shadow, Decomposed God, Malefactor, Poisonous, Pure Noise, Bastard, Queiron, Holder, Insaintfication, Unborn e Nervo Chaos. Há ainda uma alemã (Revel in Flesh), uma holandesa (Funeral Whore), uma polonesa (Embrional), uma chilena (Demonic Rage) e uma norte-americana (Dead Conspiracy).

No encarte, o vocalista e baixista Jeff Becerra, pioneiro do death metal com a banda californiana Possessed, elogia o Headhunter: "Banda incrível, de estilo old school e avant garde ao mesmo tempo, serei sempre fã e um irmão para eles".

Parceiro de cena baiana, Lord Vlad, da Malefactor, ecoa as palavras do americano: "Esse próprio disco-tributo já é a prova do que te digo: se não fosse brasileira - ou melhor: baiana - o Headhunter teria muito mais reconhecimento", afirma.

Com seu último CD (In Unholy Mourning..., 2012) lançado na Europa via selo alemão Evil Spell, o Headhunter não para. "De sábado em diante tocamos todo fim de semana. Dia 22, Boqueirão Rock Metal Festival (Cícero Dantas). Dia 30, no Festival Suiça Baiana (Vitória da Conquista). Dia 6, no Bahia Metal Festival (Salvador). E dia 14, no Zoombie Ritual Open Air (Rio Negrinho - SC). O culto não para", avisa Baloff.

