Rei do soul Solomon Burke morre em Amsterdã

O cantor americano Solomon Burke, conhecido como “o rei do soul”, faleceu neste domingo, 10, informou uma fonte do aeroporto de Amsterdã-Schiphol, onde o avião que o trazia de Los Angeles aterrissou de manhã. "Confirmo que Solomon Burke faleceu”, disse Antoinette Spaans, porta-voz do terminal aéreo, explicando que ainda não se sabe se o cantor havia morrido durante o voo ou depois de chegar no aeroporto.



Suspeita-se que ele tenha tinho um ataque cardíaco ainda dentro da aeronave. Solomon Burke tinha viajado à Holanda para participar de um show, que aconteceria na terça-feira (12). Nascido em 21 de março de 1940 na Filadélfia (EUA), Burke, estrela do rhythm'n blues e do soul, é conhecido por sucessos como “Everybody Needs Somebody to Love”, tema do filme “Blues Brothers”, de 1980.

