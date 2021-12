Rei do Baião de volta em discos de valsas

Vinte anos após a sua morte (2 de agosto de 1989), Luiz Gonzaga continua um tema inesgotável. Por trás da figura emblemática de um fenômeno musical que arrastou multidões em quase meio século de carreira, existiu um homem iletrado, coroado Rei do Baião e que compôs até valsas. Músicas instrumentais dele neste gênero agora ganham letras e serão registradas no audacioso projeto Sete Luas Pro Gonzaga, idealizado pelo cantor e compositor Gereba.

Luiz Gonzaga foi além: sua obra também dialogou com a literatura dos anos 30 e suas canções de adulto encontraram identidade no imaginário infantil. A imagem pública mítica vestida de chapéu de vaqueiro, gibão de couro e sanfona de 120 baixos, portanto, ultrapassou o folclore nordestino, como atestam estudiosos e admiradores de sua vida artística.

Elementos pitorescos vêm à tona na já tão difundida trajetória de Luiz Gonzaga. É o caso das valsas que, pouco se sabe, tiveram nele um compositor de mão cheia. Gereba, fã de seo Luiz e que teve o privilégio de ser amigo dele, fará a sua homenagem no CD de valsas Sete Luas Pro Gonzaga.

Vozea Consagradas – O álbum, em fase de gravação, contará com vários nomes da MPB que, direta ou indiretamente, beberam da fonte gonzaguiana. “Será um disco com muitas valsas pra se viajar e dançar, no qual os grandes sanfoneiros e vozes do país estarão presentes“, adianta Gereba Mantendo segredo em relação aos nomes por uma questão ética, ele só adianta que estão sendo convidadas “as vozes dos mais expressivos e consagrados intérpretes brasileiros".

Previsto para ser lançado em 13 de dezembro, dia em que Gonzagão completaria 97 anos, o disco vai reunir canções instrumentais compostas por Luiz Gonzaga nas décadas de 40 e 50, com letras de artistas contemporâneos assinando a parceria. Gereba conta que acalenta essa ideia há três anos, impressionado com a diversidade e sofisticação das melodias dos choros, sambas, maracatus e, especialmente, das valsas compostas pelo Rei do Baião.

O convite às estrelas, revela Gereba, está sendo feito pelos próprios autores e, agora, parceiros de Luiz Gonzaga. As as canções e letristas são: Verônica (Lirinha), Mara (Zeca Baleiro), Luar do Nordeste (J.Velloso), Ligya (Abel Silva), Passeando em Paris (Bené Fonteles), Numa Serenata (Carlos Pitta) , Pise de Mansinho (Xico Bezerra), Sanfona Dourada (Maciel Melo) e Wanda (Tuzé de Abreu).

Além dessas, tem a suite Lua Gonzaga, que contém fragmentos de canções de Gereba com clássicos de Gonzagão. O artista baiano compôs ainda o instrumental homônimo ao CD, que servirá de trilha para umas das falas de Luiz Gonzaga. Há também Galope Além do Mar, de Gereba e Capinan, outro que esteve na vida do sanfoneiro como amigo, roteirista e diretor do show que ele fez no Teatro Tereza Raquel, nos anos 70.

Violão & Sanfona - O disco tem como base sonora o violão e a sanfona. “Porque era assim que seo Luiz gostava, quando muitas vezes nos dias que passei lá em Exu ele botava uma cadeira na minha frente e me pedia pra interpretar as suas canções ao violão. Fazia o mesmo com Dominguinhos“, justifica.



Carlos Pitta, outro artista baiano admirador do Rei do Baião, com quem também manteve laços de amizade, reforça: “Luiz Gonzaga foi um gênio, músico virtuoso, autodidata. Sua música é de uma profundidade rara. Além de baiões, xotes e xaxados, ele compôs valsas e choros”.

