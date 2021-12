Regravação de Cabeça Dinossauro traz ferocidade punk rock

Com o perdão do clichê, às vezes é necessário dar um passo atrás para depois avançar dois passos adiante. Parece que é mais ou menos isto que acontece com os Titãs agora, com o lançamento do CD / DVD / Blu-ray Cabeça Dinossauro Ao Vivo 2012.

Gravado no Circo Voador (Rio de Janeiro), a performance, apresentada em preto & branco captura os Titãs se reconectando à ferocidade punk rock que caracterizou o clássico LP Cabeça Dinossauro (1986) - um momento de virada decisivo para o então octeto paulista.

Hoje reduzida a um quarteto, a verdade é que a banda passou por momentos bem difíceis nos últimos doze ou quinze anos.

Entre saídas de integrantes (Nando Reis, Charles Gavin), a morte de Marcelo Fromer (2001) e a crise criativa evidenciada por uma saraivada de discos ao vivo, além de álbuns de estúdio insatisfatórios, como o último (Sacos Plásticos, 2009), a ironia é que foi com mais um "ao vivo" que estes veteranos conseguiram soar renovados.

Cabeça Dinossauro Ao Vivo 2012 é uma verdadeira pedrada no juízo e soa absolutamente à altura da obra original, o que, por si só, é uma boa notícia.

Cabeça DNA

Mas melhor ainda é descobrir que esse estágio já está influenciando o quarteto (mais o ótimo baterista Mário Fabre) nas composições do próximo álbum de estúdio dos Titãs, previsto para sair no segundo semestre.

"Não tenho dúvidas que essa fase do Cabeça Ao Vivo vai influenciar nosso próximo disco", confirma Paulo Miklos em entrevista por telefone.

"O público descobriu uma banda íntegra e cheia de tesão no palco. E com a gente em nova formação, com o (Sérgio) Britto e o Branco (Mello) se revezando no baixo, eu na segunda guitarra e o Fabre na bateria, tudo isso trouxe um ânimo renovado da juventude", diverte-se.

"Tocar esse repertório é entrar em contato com nosso DNA. É saudável estar em contato com isso, agora que vamos nos debruçar sobre um material novo. É muito importante dar um passo adiante sintonizado com essa nossa tradição", acrescenta.

Curiosamente, a retomada do Cabeça Dinossauro, incluindo a turnê iniciada no primeiro semestre - que passou por Salvador em julho -, não estava nos planos iniciais da banda.

"Radicalizamos"

"Nosso plano era sair em turnê com o show Futuras Instalações, preparatório para um disco novo", conta Miklos.

"Aí, no final de 2011, recebemos um convite do Sesc para fazer um show do Cabeça. Nós nem tínhamos muita vontade de fazer, mas quando virou o ano do nosso aniversário de 30 anos, começamos a achar interessante, que se justificava", detalha o músico.

Recheado de hits como Polícia, Aa Uu, Bichos Escrotos, Igreja e Família, Cabeça Dinossauro foi o momento em que a banda apostou todas as fichas: "Àquela altura, a gente já tinha feito sucesso de rádio, mas vimos que esse não era nosso objetivo".

"A coisa do hit radiofônico é que é um publico transitório, que se liga quando você faz sucesso, mas não acompanha seu trabalho", constata.

"Aí radicalizamos: quem quiser vir junto agora é porque realmente gosta do que fazemos. Aí aconteceu o fenômeno. Mesmo nos shows de estreia, as pessoas cantavam todas as músicas, todos os lugares lotados. Foi uma grande felicidade", conclui Miklos.

