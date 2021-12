Reginaldo Rossi volta a respirar com ajuda de aparelhos

Reginaldo Rossi voltou a respirar com ajuda de aparelhos nesta quinta-feira, 19. Internado para o tratamento do câncer de pulmão, o cantor apresentou uma melhora na terça-feira, 17, mas apresentou um quadro de fadiga muscular e precisou ser entubado novamente, de acordo com o boletim médico do Hospital Memorial de São José, no Recife.

"A Equipe Médica que assiste o Sr. Reginaldo Rodrigues dos Santos (cantor Reginaldo Rossi) esclarece que o paciente encontra-se sem febre, apresentou fadiga muscular e queda da saturação de oxigênio e por isso foi reentubado. Encontra-se respirando com ajuda de aparelhos. Evolui com piora do volume urinário, pressão arterial estável sem drogas, em uso de antibioticoterapia. Melhora radiológica do padrão expansivo pulmonar principalmente o pulmão direito com diminuição do derrame pleural. Está em programação de hemodiálise diária e sob cuidados de terapia intensiva para pacientes críticos", diz o boletim médico.

