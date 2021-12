Reginaldo Rossi é diagnosticado com câncer no pulmão

Reginaldo Rossoi foi diagnosticado, nesta quarta-feira, 11, com câncer no pulmão. A revelação foi feita pelo médico Jorge Pinho, no Hospital Memorial São José, em Recife, onde o cantor está internado desde o dia 27 de novembro.

Uma biópsia confirmou a doença. Os médicos estão tentando identificar em que estágio está a doença. "Houve um pouco de piora do quadro respiratório, por isso vamos fazer o estadiamento da doença para ver quais drogas serão empregadas e como vai ser o ciclo de quimioterapia", explicou Jorge Pinho em entrevista à Rede Globo.

O primeiro ciclo das sessões de quimioterapia de Reginaldo Rossi já deve começar nesta quarta-feira. O cantor não vai precisar passar por uma nova cirurgia, já que na segunda-feira, 9, ele retirou um líquido do pulmão.

