Regina Dourado passa bem após retirada de tumor

A atriz baiana Regina Dourado, de 56 anos, se recupera bem de uma cirurgia para retirada de um câncer na mama esquerda, a qual foi submetida na terça-feira, 26. Ela está internada no Hospital Português, em Salvador.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, amigos da atriz falaram que ela está bem humorada, disposta e deve voltar para casa nesta quinta, 28.



Regina descobriu que tinha câncer de mama em 2003 e já passou por cirurgias para a retirada de um câncer de mama direita e sessões de quimioterapia e radioterapia.



Os últimos trabalhos da atriz na televisão foram na emissora Record, onde atuou nas novelas 'Caminhos do Coração' e 'Bicho do Mato' (2006). Na Globo, o último trabalho de Regina foi em 'América', de Glória Perez, em 2005.





