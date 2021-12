Regina Dourado é internada em estado grave em Salvador

Há nove anos tratando um câncer progressivo, a atriz baiana Regina Dourado, de 60 anos, foi internada em estado grave no Hospital Português, na manhã do último sábado, 20. De acordo com um parente da atriz, que preferiu não se identificar, o estado de saúde de Regina é crítico, "remetendo assim a cuidados extremos", informou.

No mesmo hospital onde está internada, Regina Dourado passou por uma cirurgia para retirada de um câncer na mama esquerda em 2010. Sete anos anos antes, já havia passado por outra cirurgia para retirada de um câncer na mama direita.

Os últimos trabalhos da atriz na televisão foram na Rede Record, onde atuou nas novelas 'Caminhos do Coração' (2007) e 'Bicho do Mato' (2006). Na Globo, o último trabalho de Regina foi em 'América', de Glória Perez, em 2005.

Em abril deste ano, a atriz participou do espetáculo teatral "A Paixão de Cristo", que ficou em cartaz na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Regina Dourado interpretou Maria, a mãe de Jesus.

