Reggae do Dubstereo na Sala do Coro do TCA

Bahia e Jamaica estarão conectadas na noite desta segunda-feira, 12, no palco da Sala do Coro do TCA. O Coletivo baiano Dubstereo, que funde o reggae jamaicano aos ritmos regionais, abre a série de apresentações do projeto Conexão Vivo, às 20 horas. Fundado em 2006, o Dubstereo é influenciado pelo Soundsystem e pelos clássicos riddims (bases sonoras) jamaicanos, assim como pelo afrobeat, gênero musical africano que assimila o jazz, o soul e o funk e elementos africanos dos anos 1970.

De acordo com Russo, um dos vocalistas, o grupo usa uma linguagem de reggae, mas opta por não seguir tanto as tendências jamaicanas e norte-americanas. “A gente assume o sotaque, mesclando, de forma natural, o reggae com o samba-reggae, como repente e com outros ritmos regionais”.

Influências baianas também estão nas letras do coletivo: “falamos do cotidiano, de personagens baianos e de coisas que acontecem aqui, como o Carnaval”. Para Russo, o Dubstereo faz parte de um movimento que vem se consolidando em

Salvador. “O MiniStereopublico, com DJs e MCS, é um dos grupos que tem impulsionado esse movimento”.

No show desta segunda, estão no repertório músicas como "Sem Crise", "Já Rá Revolta" e "SOS Dancehall". Mas a improvisação também tem lugar, na mixagem feita ao vivo pelo DJ Raiz, no palco, e o dub (estilo musical nascido nos anos 1960 do remix de reggae) na mesa de som. Esta característica, segundo Russo, é essencial.“ As versões das músicas são feitas ao vivo, dando espaço para a improvisação, as rimas e as poesias”.



|Serviço|



O quê: show do Dubsrereo na Conexão Vivo

Quando: segunda-feira, 12, às 20 horas

Onde: Sala do Coro do TCA

Quanto: R$ 2 e R$ 1

Programação



17/07 – Dubstereo

26/07 – Vendo 147

09/08 – Dois em um

23/08 – Os Barcos

06/09 – Manuela Rodrigues

20/09 – Raimundo Sodré

04/10 – Paulo Soares

18/10 – Vivendo do ócio

08/11 – O Quadro

22/11 – Sandra Simões





