Reforma Cia de Dança lança espetáculos online e gratuitos em abril

A força do feminino, as catástrofes ambientais e os arquétipos de Iansã, são os elementos centrais de 'Búfalos e Borboletas', projeto da Reforma Cia de Dança que estreia em abril. O grupo comemora 10 anos de atividade trazendo ao público duas obras cênicas apresentadas aos sábados, 03 e 10 de abril, às 18h00 no canal do youtube.

Búfalos e Borboletas conta com direção e coreografia de Guego Anunciação, assistência de Flavia Rodrigues, direção musical de Paulo Pitta, cenografia de Andressa Mascarenhas, figurino de Aline Carvalho e produção de Priscila Barreto. São cerca de 30 profissionais da cultura envolvidos no projeto.

No dia 03, vai à público Feitiços para Mover o Tempo. "Essa obra é um ritual, um furacão, uma dança-terremoto onde os bailarinos guerreiam e provocam magias a partir dos fenômenos da natureza e da força do feminino que habita todos nós.", declara Guego Anunciação que assina a coreografia e dirige o espetáculo.

Intitulado Amuleto, o segundo espetáculo é a reunião de 10 solos autorais dos bailarinos da Companhia com direção dramatúrgica de Guego Anunciação. Durante a feitura do projeto, cada intérprete-criador tinha a missão de criar uma cena que falasse da sua experiência pessoal com o processo criativo. Ou seja, é o projeto desaguando em muitas visões, não só a do coreógrafo. A experiência é completamente virtual, cada artista estará de sua casa, realizando o solo diante do vídeo e a experiência será transmitida conjuntamente no canal do youtube da Reforma Cia de Dança.

Feitiços para Mover o Tempo no Spotify

Toda a trilha sonora do espetáculo Feitiços para Mover o Tempo foi criada exclusivamente para o projeto, que conta com direção musical do músico e compositor Paulo Pitta e voz de Ana Brandão, cantora e bailarina na Reforma Cia de Dança. “A trilha sonora foi produzida simultaneamente à coreografia, diferente do que acontece normalmente. Ela é um grande ritual sonoro que leva o espectador à momentos extremamente contrastantes, tais como sons percussivos intensos intercalados com vocais sussurrados. Por isso, essa nos envolve e gera sensações de expectativa e surpresa.”, declara o músico.

Ao findar a temporada de apresentações, as canções do espetáculo serão lançadas em um álbum inédito na plataforma de músicas Spotify.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo/ Governo Federal.

adblock ativo