Reforma acústica garante eventos na Arena Fonte Nova

Depois de três meses de espera, o Som na Fonte finalmente estreia na cena musical de Salvador - agora com medidas para minimizar a propagação de ruídos. O début do evento fica por conta de Marcelo Jeneci e Maria Rita, que se apresentam neste sábado, 15, às 20 horas, na Praça Sul da Itaipava Arena Fonte Nova, sede da festa, para um público esperado de três mil pessoas.

A primeira edição do projeto deveria ter acontecido em maio deste ano, com Skank e a Banda Sinara. No entanto, por decisão judicial, o Som na Fonte foi cancelado, junto aos demais eventos não esportivos na Arena, sob a justificativa de não adequação à Lei Municipal 5.354/98 sobre a emissão máxima de ruídos entre 22h e 7 horas (60 decibéis).

Agora, com o auxílio de Carlos "Kalunga" Branco, gerente de projetos da Sound Solutions, e de Olavo Fonseca Filho, engenheiro e diretor da Sonar, a Praça Sul apresenta um novo projeto acústico para diminuir o impacto sonoro no entorno do espaço.

Conforto acústico

"A preocupação sempre existiu", afirma Bruno Leal, coordenador de eventos da Itaipava Arena Fonte Nova. "A gente está fazendo ações de infraestrutura para mitigar qualquer problema de emissão sonora".

De acordo com a assessoria do espaço, a decisão judicial de impedir que eventos não esportivos fossem realizados na Arena foi baseada em uma denúncia de 2013, que já não correspondia aos níveis de emissão de ruídos em maio de 2015, dentro da máxima prevista pela Lei Municipal.

A reforma da Praça Sul, de acordo com Leal, é para que haja maior conforto acústico tanto para o público quanto para quem mora ao redor, região do Dique do Tororó. "Queremos mostrar que é possível fazer eventos aqui minimizando os problemas que o juiz apontou", declara Leal.

Para amenizar o impacto na região próxima à Arena, serão realizadas ações tanto na montagem do show, com barreiras acústicas e distribuição sistemática das caixas de som, quanto no dia do evento, com monitoramento dos ruídos.

"Nós fomos analisando ponto a ponto o que menos impactaria na vizinhança", explica Olavo Fonseca Filho, da Sonar. Assim, para melhorar o desempenho sonoro do espaço, ele e "Kalunga", da Sound Solutions, tomaram uma série de medidas em conjunto.

A tenda que cerca a Praça Sul será totalmente fechada, cercada por tecido de absorção sonora, e abrigará todo o palco. Além disso, o acesso do público à festa não será mais por meio de uma área completamente aberta, e sim por uma espécie de antecâmara.

Essas medidas geram uma barreira que reduz os ruídos da festa para quem está do lado de fora. Outra mudança foi a disposição das caixas de som. Além dos habituais equipamentos ao lado do palco, o espaço contará com três dispositivos intermediários alocados para atender quem está mais ao fundo.

"Se a gente distribui com mais caixas, todo muito vai escutar e teremos um volume mais baixo", esclarece Kalunga. "Vai incomodar menos do lado de fora", emenda.



"Além das intervenções físicas, de criação de obstáculos, também estamos fazendo o monitoramento", acrescenta Olavo. Assim, no dia do show, a festa será acompanhada pelas duas empresas, a fim de garantir que o volume não ultrapasse o permitido.

Outra preocupação foi em antecipar o horário do show, que terá os portões abertos às 19h, e a primeira apresentação marcada para começar às 20h. "A gente já acertou com os artistas e eles vão honrar com o horário que está no contrato", afirma Bruno Leal.

Próximas atividades

"O Som na Fonte é um projeto que nasceu para não ter fim", comenta Bruno. Desse modo, a primeira edição do evento não deve ser a última. No dia 5 de setembro, está previsto para que ocorra o show com Skank e a Banda Sinara. Em seguida, no dia 26 do mesmo mês, a Praça Sul recebe o encontro de Elba Ramalho e Alceu Valença.

"Toda essa infraestrutura que a gente está fazendo não foi única e exclusivamente para um evento", explica o coordenador de eventos da Arena Fonte Nova. As mudanças também abrangem outras áreas do espaço, como o Anfiteatro Norte e a Arena Sul, que terão esquemas de preparação acústica semelhantes ao da Praça Sul durante a realização de novas atividades.

