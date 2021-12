Reedição de livro de Hansen Bahia será lançada nesta quinta

Será lançada nesta quinta-feira, 17, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Comércio, a reedição do livro de gravuras Flor de São Miguel, publicado pelo artista alemão Hansen Bahia originalmente em 1956.

A obra é um esforço conjunto da Fundação Hansen Bahia e da Assembleia Legislativa do estado, com apoio do MAM, e será distribuida gratuitamente durante o evento. O texto de apresentação é da jornalista Regina Bochicchio, que escreveu sobre o artista para o livro da coleção "Gente da Bahia".

Hansen, que morreu em 1978, notabilizou-se como um mestre da xilogravura e chegou a fazer ilustrações para obras suas e de Jorge Amado, Castro Alves, François Villon, Bertolt Brecht, entre outros.

