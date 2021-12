Reduto boêmio, Bar do Espanha reabre com muita música e cerveja

Tradicional ponto de encontro para intelectuais e nem tão intelectuais assim, o centenário (em 2020) Bar do Espanha reabre neste fim de semana repaginado e sob nova direção. Para marcar a ocasião, um pequeno festival de música popular de sexta, 28, a domingo, 30.

Rebatizado Velho Espanha, o espaço defronte à Biblioteca Central dos Barris abre as portas para o público e para atrações como Chorinho do Dadá e o duo Vanessa Melo & Felipe Guedes (amanhã), Pirombeira e Duo B.A.V.I. (sábado) e Coisa Mandada, Samba das Moças e Carla Lis (domingo).

À frente do empreendimento, que já vinha funcionando há alguns dias em esquema soft open, estão dois entusiastas do Centro Antigo de Salvador: Arthur Daltro e Uiara Araújo. "A perspectiva é de ser um bar de cerveja sempre gelada e com preços acessíveis. A ideia é movimentar a região, ser uma ode ao centro da cidade. Mas ao mesmo tempo querendo provocar e trazer algo novo. Um bar para todos e toda a cidade", diz Arthur.

Como nem só de cerveja vive o ser humano, a casa conta com a chef Ariadne Maceió no preparo de pratos e petiscos tradicionais de boteco – com um toque gourmet. "A costelinha de porco, por exemplo, vem com cebola caramelizada. E assim como a cerveja, tudo tem preço acessível, na faixa dos R$ 30 a R$ 40 o prato para duas pessoas", conta Arthur.

A perspectiva é de ser um bar de cerveja sempre gelada e com preços acessíveis. A ideia é movimentar a região, ser uma ode ao centro da cidade A perspectiva é de ser um bar de cerveja sempre gelada e com preços acessíveis. A ideia é movimentar a região, ser uma ode ao centro da cidade

A ambientação também mereceu atenção especial, para não apenas valorizar a elegância antiga do local, mas também fazer referência ao seu passado glorioso de ponto de encontro da nata intelectual da cidade. "Impossível conceber o projeto de reforma de um bar de quase 100 anos sem respeitar toda a história que aquele lugar conta a quem o visita", afirma a arquiteta Damile Mata.

No projeto da reforma foram mantidos o teto de madeira de lei, o piso de ladrilho hidráulico (material que sequer é mais fabricado na Bahia) e paredes de adobe exposto.

"(Mas) Fizemos questão de dar uma nova cara ao bar, jovem, descolado e com a personalidade dos novos donos – mantendo a tradição do balcão, das prateleiras de bebidas, a mesinha de carretel, o piso, as paredes e teto", diz.

Descontração e cerveja gelada na esquina da Rua General Labatut (Foto: Ramiro Smith | Divulgação)

Em breve, fotos de ex-frequentadores ilustres como o cineasta Glauber Rocha e o jornalista André Setaro adornarão as paredes do bar, complementando a decoração.

A volta do bar, um casarão histórico, é importante, é um pedacinho do centro que volta a pulsar A volta do bar, um casarão histórico, é importante, é um pedacinho do centro que volta a pulsar

Sem terror na vizinhança

Com atrações de primeira linha como a elogiada banda Pirombeira, Samba das Moças e o Duo B.A.V.I., o fim de semana vai ser agitado na Rua General Labatut – mas sem terror para a vizinhança: os shows começam cedo e terminam cedo.

"Sou morador dos Barris há 30 anos e o bar sempre foi um local de encontro e diálogo dos transeuntes e moradores. A volta do bar, um casarão histórico, é importante, é um pedacinho do centro que volta a pulsar", afirma Rafael Alvim, bandolinista do grupo Coisa Mandada, que no domingo leva o samba de Batatinha, Riachão e Edil Pacheco ao local.

>> Festival Barris de Música / Sexta, sábado (17h) e domingo (14h) / Velho Espanha Bar e Cultura / Rua General Labatut, 38, Barris / Pague quanto quiser

adblock ativo