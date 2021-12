Rede Globo vai exibir especial em homenagem a Michael Jackson

A Rede Globo vai exibir um especial em homenagem a Michael Jackson, morto em 25 de junho do ano passado, em Los Angeles, devido a uma parada cardíaca provocada por uso de medicamentos. A emissora leva ao ar o documentário “Michael Jackson's This is it" no dia 27 de junho, após o Fantástico.



O filme contém cenas de ensaios do cantor norte-americano para a turnê "This is It". Os shows acabaram não acontecendo por conta da morte do artista, aos 51 anos. Recentemente, a cantora Lady Gaga afirmou que abriria as apresentações de Michael Jackson.

