Record aumenta prêmio de "A Fazenda" para R$ 2 milhões

A Rede Record pagará R$ 2 milhões ao vencedor da terceira edição do reality show rural "A Fazenda". A emissora decidiu aumentar o prêmio de R$ 1 milhão, pago nas duas primeiras edições, para tornar a disputa mais acirrada. As informações são da coluna “Outro Canal”, publicada nesta segunda-feira, 09, na Folha de S. Paulo.







O diretor da emissora, Rodrigo Carelli, informou à publicação que a quantia é a maior paga por um reality show do país. Ele também destacou que a decisão de elevar o valor do prêmio pode alavancar a audiência. “O público também fica mais interessado quando o que está em jogo é algo maior do que na última temporada", afirmou.









adblock ativo