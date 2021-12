Reconhecimento do MinC reaquece debate em torno de fantoches

A decisão recente do Ministério da Cultura de reconhecer o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como Patrimônio Cultural do Brasil agradou aos bonequeiros baianos. Em relação ao cenário local, a categoria, entretanto, tem opiniões bastante distintas.

"A decisão do MinC é uma grande alegria para todos que trabalham com teatro de bonecos. Ela dá destaque e dignifica esse importante traço da cultural brasileira, um pouco esquecida e que tem no Nordeste uma de suas mais ricas manifestações", depõe Marcus Sampaio, do grupo A Roda Teatro de Bonecos

De Toronto, Canadá, o bonequeiro complementa: "Me parece que vivemos um bom momento para o teatro de bonecos, não só na Bahia como no Brasil. Temos visto novos grupos investindo nesta linguagem e também pessoas de teatro e cinema interessadas em incorporar bonecos em suas produções. O público tem prestigiado e se mostrado muito curioso sobre o teatro de bonecos em geral e isso só reforça a cena", diz.

Ele, entretanto, acredita que há ainda uma lacuna na formação específica de bonequeiros, "principalmente porque esta é uma arte múltipla que pede do profissional conhecimentos abrangentes, a exemplo das artes visuais", complementa. O grupo A Roda trabalha com bonecos de madeira e também com o teatro de sombra, feito com recortes de papel.

Reconhecimento tardio

A bonequeira Jojó Miranda, do grupo de teatro Pinga Luz, que tem 21 anos de estrada, opina que "a decisão do Ministério até que demorou muito pela importancia que o teatro popular nordestino tem para as artes", lembrando que a classe já lutava por isto.

Para Jojó, a cena de teatro local não vive um bom momento. "Apesar de existir vários grupos de bonequeiros, por conta da falta de recursos e incentivos, poucos estão atuando". Jojó trabalha com bonecos de espuma e material reciclado.

Elias Bonfim, do grupo Mamulengos da Bahia, conhecido pelos bonecos-gigantes do Pelourinho, com mais de 30 anos de atuação na área, concorda com Jojó: "A cena local já foi melhor. Hoje é mais fraca". Elias opina que a decisão do Ministério sem um apoio maior ao trabalho dos bonequeiros inviabiliza o surgimento de novos artistas.

Embora Elias use o termo mamulengos para seus bonecões, esta denominação na Bahia é mais utilizada para os fantoches ou bonecos de luva. A técnica utilizada pelo artista baiano é o papel marché.

Profissionalização

Rubenval Menezes, do Grupo Ereoatá Teatro de Bonecos, de Itinga, é mais otimista em relação à cena local. "Hoje temos muitos grupos que vêm se profissionalizando, apesar das dificuldades dos artistas em fazer projetos".

De acordo com estudiosos, a arte dos bonecos surgiu desde que os homens primitivos realizavam sombras nas paredes das cavernas. Depois teriam surgido os bonecos de barro. Sabe-se que em alguns países asiáticos bonecos conquistaram um status espiritual.

São grandes as variações de forma de teatro de bonecos no mundo. Bonecos de luva, bonecos de vara, bonecos de fio e bonecos de sombra são as mais conhecidas. Também mudam as denominações do teatro de bonecos no Brasil: Briguela ou João Minhoca, em Minas; mamulengo, em Pernambuco, e João Redondo, no Rio Grande do Norte. Na Bahia, já foi Mané Gostoso.

adblock ativo