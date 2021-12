Recital Pós-Lida recebe Arrigo Barnabé

Nesta quinta-feira, 15, às 19h30, o Pós-Lida (recital de poesia e alguma prosa) recebe, via internet e com projeção no telão, o compositor Arrigo Barnabé, figura central no movimento conhecido como Vanguarda Paulista.

O evento, que acontece no Café da Walter da Silveira, nos Barris, apresenta ainda como convidado o poeta e músico Orlando Pinho, organizador do #Dominicaos.

O Pós-Lida, que é comandado pelo poeta James Martins, chega nesta quinta-feira à sua 44ª edição na cidade. A entrada é franca.

adblock ativo