O espetáculo musical "Boca a Boca: um solo para Gregório" estreia nesta sexta-feira, 5, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, em Salvador. Na ocasião, o ator Ricardo Bitencourt e um guitarrista promovem um verdadeiro recital em formato de show de rock’n roll para homenagear o poeta baiano.

Com roteiro e direção de João Sanches, a obra busca reconhecer a importância de Gregório de Matos, que é considerado, por muitos teóricos, o primeiro escritor brasileiro. Depois de ficar conhecido como “Boca do Inferno” e “Boca de Brasa”, pelas críticas ferozes e debochadas que fazia em suas poesias à sociedade do século XVII, Gregório foi preso e enviado para o exílio em Angola.

Conseguiu ser perdoado e voltar ao Brasil, mas com a condição de que morasse em Recife e nunca mais voltasse a Bahia.

Entre declamações e narrações sobre a vida e obra de Gregório, a trilha sonora do recital terá canções que vão do The Doors a Caetano Veloso, passando por Nirvana, Ramones, Novos Baianos e Gilberto Gil.

Além da sexta, o espetáculo tem nova apresentação no sábado, 6, também às 20h30, e depois segue temporada todas as quintas-feiras de maio (11, 18 e 25), sempre às 20h30. O couvert artístico custa R$ 60 e pode ser comprado no site Compre Ingressos ou na bilheteria do Café-Teatro Rubi.

Da Redação Recital com rock faz homenagem à Gregório de Mattos em Salvador

adblock ativo