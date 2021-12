Rebeca Matta mostra criações visuais e sonoras no Lalá Multiespaço

Rizoma é um caule subterrâneo encontrado em algumas espécies de plantas, que se caracteriza pela capacidade de se ramificar. Um caule-raiz que cresce de maneira polifórmica, sem direção clara e estrutura definida.

Rizoma é também a ideia-conceito que a multiartista soteropolitana Rebeca da Matta tem utilizado nos últimos anos para desenvolver o seu trabalho, não só como cantora e compositora, mas como artista plástica, outra habilidade que exerce. Esta, menos conhecida do grande público.

O resultado dessas criações visuais e sonoras poderá ser conferido, desta quinta-feira, 5, até o dia 16 de fevereiro, em uma ocupação que leva o nome da artista e marca a reabertura do Lálá Multiespaço, no Rio Vermelho, após oito meses fechado.

Multiplicidade

“É a primeira vez que tenho a possibilidade de mostrar ao público, em um único lugar, a minha produção nessas diversas áreas. E poder fazer isso dentro de um espaço como o Lalá, que é tão importante para a cultura da cidade, me deixa muito feliz”, diz Rebeca, que se destacou na cena musical por produzir um som que mistura elementos eletrônicos, trip hop, industrial e MPB, em plena capital do axé.

Além da criação de uma sereia em grande formato para a nova fachada da casa, Rebeca vai expor desenhos e pinturas, mas, como de costume, faz questão de não definir ou rotular o que produz.

“Tudo o que as pessoas vão ver e ouvir – o som, as cores, as imagens – faz parte do meu universo poético, do meu modo de ver a vida. Desse tempo não cronológico que faz aflorar manifestações não narrativas, permeadas por essas minhas intensidades afetivas. É como eu me entendo. Não há, necessariamente, o que interpretar ou compreender”.

Nesta quinta, a reinauguração acontece às 20h, com entrada franca. O evento contará com projeção do VJ Caetano Britto, e terá no comando das pick-ups os DJs EdBrass Brasil, Suzy 4 Tons e Jerônimo Sodré.

Os shows de Rebeca Matta acontecem nos dias 12, 19 e 26 deste mês e 9 de fevereiro. As apresentações musicais e performances artísticas ocorrerão sempre às quintas-feiras, a partir das 21h, com ingressos a R$ 20.

Nos dias 12 e 19 próximos, a cantora apresenta repertório autoral, acompanhada de Luisão Pereira (baixo e sintetizadores), Ian Cardoso (guitarra) e Thiago Trad (percussão eletrônica e acústica).

Parcerias

Já nos dias 26 deste mês e 9 de fevereiro, o repertório reúne canções do universo afetivo da cantora – Tom Zé, Adoniran Barbosa, Ataulfo Alves, The Beatles, Radiohead, entre outros – e uma banda formada apenas por mulheres: Carla Suzart (baixo), Kamile Levek (guitarra) e Fernanda Monteiro (violoncelo), além de outras convidadas especiais.

Esse trabalho, explica Rebeca, é baseado na afirmação das diferenças, nessa possibilidade de interligar as coisas, de pensar junto, de entender que estamos unidos a tudo e todos.

“Daí a razão de reunir essas pessoas. Estamos conectados, é essa energia que possibilita a realização desse evento”, diz a multiartista, que, como um rizoma, cria micro-conexões e se espalha em várias direções, faz seu próprio ambiente, constrói para desconstruir.

