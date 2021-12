Reality de Marco Luque na Band será ao vivo

O reality show 'O Formigueiro' que será apresentado por Marco Luque, do 'CQC', será exibido ao vivo na Band. De acordo com a coluna de Flávio Ricco, do 'Uol', a produtora de televisão argentina Cuatro Cabezas informou o programa será uma mistura de entrevistas, musical e stand up comedy. O programa tem estreia prevista para julho, depois da Copa da África.





adblock ativo