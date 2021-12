Ray Vianna é um dos principais nomes da arte pública

Piatã, final da manhã de sábado. Dia ensolarado e praia cheia contrastam com o ambiente conturbado da reforma próxima ao coqueiral. Curiosos transitam pelo trecho onde serão instaladas novas barracas e calçadão. O que mais atrai a atenção, porém, é uma escultura. Espécie de peixe pré-histórico de aço corten e concreto com 14 metros de comprimento por quase 7 de altura.

Trata-se de Caramuru-Guaçu (em Tupinambá, moreia grande), o mais recente trabalho do artista visual Ray Vianna, que nos últimos dez anos tem feito esculturas nos espaços públicos de Salvador, como Odoyá, na rua da Paciência, no Rio Vermelho, e as flores brancas em canteiros de avenidas, se consolidando como um dos principais nomes da arte pública na cidade.

Ray começou a trabalhar aos 15 anos nas decorações do carnaval, ao lado do seu irmão, Renato Vianna, e do artista visual, professor e ex-diretor da Escola de Belas Artes da Ufba, Juarez Paraíso, sua principal referência. "Meu primeiro carnaval foi em 1976. Fiz a maquete do projeto e acompanhei todo o processo de criação", diz o artista.

Após essa experiência despretensiosa, não demorou para ele se envolver ainda mais com a área da cenografia e assumir funções de maior responsabilidade.

Segundo Juarez, "Ray amadureceu muito rápido. Em pouco tempo, começou a fazer parte da elaboração do projeto do carnaval".

Naquela época, o artista teve os seus primeiros aprendizados com trabalhos de arte pública que, nas palavras de Juarez, "exigem que se tenha uma percepção de dimensão para que a obra não se perca na paisagem, pois o espaço urbano é dispersivo".

Tribal

Ainda envolvido com a temática do carnaval, no início dos anos 1990 Ray criou a pintura tribal e fez as capas de três discos da Timbalada - com os dois primeiros recebeu o Troféu Caymmi - além do Camarote Andante, ao lado de Carlinhos Brown.

Foi no contexto do carnaval, quando os festejos de Yemanjá coincidiram com a festa de Momo, em 2008, que ele elaborou Odoyá, a sua principal obra. Ou melhor, o primeiro mergulho mais profundo na arte pública.

Depois de fazer os ornamentos da festa no Rio Vermelho, ele foi chamado para deixar uma obra permanente no bairro. "Comecei a fazer um cavalo marinho em aço inox. Mas vi uma barbatana de peixe e pensei na solução vazada, que mostra a linha da água na balaustrada", revela.

Além disso, nesse momento, a relação entre arte e cidade, constituída ao longo da sua trajetória, seja no caráter urbano dos trabalhos com a Timbalada, seja nas decorações, foi aprofundada e abriu caminhos para o artista realizar outras esculturas em espaços públicos.

Em 2013, o arquiteto e urbanista Joaquim Gonçalves, que venceu o processo licitatório de reestruturação da extensão da orla de Piatã à Itapuã, convidou o artista para fazer uma escultura para integrar o projeto.

"Sempre gostei muito de Odoyá, mas não sabia de quem era. Fui lá e vi o nome de Ray. Entrei em contato e o convidei para o projeto, em Piatã", conta Joaquim.

Ray, então, iniciou a criação de Caramuru-Guaçu, o seu segundo mergulho, que tem como inspiração a moreia, peixe-serpente encontrado em águas brasileiras. O resultado é uma escultura cheia de dinamismo, que parte do concreto e evolui contorcidamente para o metal com interpenetrações de cheios e vazios.

"Algo me trouxe o mar e, a princípio, relutei o mergulho, mas ele foi me puxando. E nessa história, como Odoyá é um mergulho, Caramuru é o meu segundo mergulho. Hoje penso em fazer uma trilogia de mergulhos em Salvador", completa o artista.

