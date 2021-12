Raul Seixas recebe homenagem em São Sebastião do Passé

Quem curte a obra de Raul Seixas vai poder matar saudades de um show com as canções do ídolo na noite deste sábado, 10. Uma turma de fãs do cantor promove a 17ª edição do Tributo a Raul, em São Sebastião do Passé (Grande Salvador), quando vários adoradores de Raulzito sobem ao palco para performances de grandes sucessos do artista.

A festa está marcada para o Mercado Cultural, às 20h. A grande novidade é que qualquer fã pode chegar lá e cantar algum dos sucessos do Maluco Beleza. Basta entrar em contato com os organizadores do tributo, o professor Raimundo Monteiro, o popular Barriga, e Jackson da Back's pelo número (71) 3655-1086.

Anunciado pelos organizadores como o único tributo a Raul Seixas em todo o Brasil, o show terá a participação da banda Paranoia e de outros artistas da região. Raul morreu em 21 de agosto de 1989 e deixou um legado de hits inesquecíveis, como Metamorfose Ambulante, Tente Outra Vez, Medo da Chuva e Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás.

adblock ativo