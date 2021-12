Rapper norte-americano é assassinado em Nova Iorque

O rapper Chinx, de Nova Iorque, que ganhou fama com seus versos sobre suas obscuras experiências como traficante de drogas, foi morto a tiros na madrugada desde domingo, 17, no Queens. O músico, de 31 anos, estava dirigindo seu carro quando um motorista atirou contra ele, segundo informações da polícia.

Chinx, cujo verdadeiro nome é Lionel Pickens, foi declarado morto pouco depois no hospital. Um amigo que estava com ele no passageiro também foi ferido no tiroteio e está internado. Não há informações sobre seu estado de saúde. Nenhum suspeito foi preso e o motivo do ataque é desconhecido.

"Chinx era um dos mais talentosos, profissionais e decididos rappers que esta indústria tinha para oferecer", declarou Chanel Rae em um comunicado no qual confirmou sua morte.

O rapper se tornou um sucesso no mundo do hip-hop com "I'm a Coke Boy", lançado em 2012 e gravado com seu mentor, o americano de origem marroquina French.Montana.

adblock ativo