Rapper Lil Peep morre aos 21 anos após falar que estava bem

O rapper Lil Peep, de apenas 21 anos, morreu nesta quinta-feira, 16, de acordo com a mídia internacional. O norte-americano Gustav Åhr, que cresceu em Nova York, era uma estrela que surgiu na internet e vinha crescendo muito no cenário global com letras e canções sobre depressão e uso de drogas. Os relatos dão conta de que ele foi levado para um hospital após uma overdose.

Em um vídeo que o rapper postou horas antes de sua morte, ele diz que tomou remédios que lhe haviam sido receitados e que estava bem.

O rapper lançou seu primeiro projeto em 2015, LiL PEEP PART ONE, e começou a ganhar relevância no SoundCloud; em agosto deste ano divulgou seu primeiro álbum, "Come Over When You're Sober (Part One)". Suas músicas se caracterizam pela produção "trap" com letras altamente emocionais (ele era considerado um resgate do "emo").

