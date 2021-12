Rapper americano Biz Markie morre aos 57 anos

O rapper, DJ e produtor americano Biz Markie morreu na sexta-feira, 16, aos 57 anos, informaram seus representantes.

Markie, que ficou conhecido com o hit de "Just a Friend" em 1989, faleceu ao lado de sua esposa, informou à AFP Jenni Izumi, do Biz Markie Inc, em um comunicado.

"Biz criou um legado de arte que sempre será celebrado pelos seus pares da indústria e seus amados fãs, cujas vidas ele tocou através da música, por mais de 35 anos", diz a nota.

Não foi informada a causa da morte do rapper, cujo nome real era Marcel Hall. Ele tinha problemas de saúde nos últimos anos relacionados a uma diabetes tipo 2, informaram diferentes veículos da mídia.

Biz Markie, nascido em Nova York, ganhou o apelido de "Príncipe palhaço do hip-hop", pelas suas canções com letras divertidas, como "Pickin 'Boogers", de seu álbum de 1988 "Goin' Off", "Let Go My Eggo" e "Chinese Food".

"Just a Friend" alcançou a 9ª posição na Billboard Hot 100 e depois entrou na lista da VH1 das 100 melhores músicas de hip-hop.

