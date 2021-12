Rapaz busca todas Claudias em universidade para encontrar garota no Tinder

O estudante norte-americano Hayden Moll passou por uma situação que todo mundo que usa o Tinder já conhece: acidentalmente deslizou para a esquerda alguém que você queria dar "like". Em situação normal você se lamenta por alguns momentos, mas já vai para o próximo perfil. Não foi o que Hayden fez.

Inconformado com a situação, ele decidiu enviar um e-mail para todas as Claudias na universidade de Missouri State, onde estuda, para achar a moça que ele "rejeitou" no Tinder. E o mais surpreendente: Hayden a achou! "Esse cara literalmente mandou um e-mail para todas as Claudias em Missouri State para me achar no Tinder", escreveu Claudia Alley no Twitter, compartilhando uma foto do e-mail que Hayden mandou.

"Olá, todas as Claudias de Missouri State (eu acho, posso ter esquecido algumas, então me ajudem. Primeiro de tudo, meu nome é Hayden e eu fiz um erro juvenil no Tinder", escreveu o estudante. "Eu acidentalmente deslizei para a direita o perfil de uma Claudia e eu realmente queria deslizar para a direita. Como o Tinder não disponibiliza nomes completos, vou ter que descrever o perfil dela para vocês", continuou.

Depois de explicar como era o perfil da Claudia que ele estava atrás, Hayden terminou o e-mail com um apelo. "A única coisa que eu peço é, se você for a Claudia que eu estou procurando, responda a esse e-mail com um 'esquerda' ou 'direita' só para eu saber se você está interessada ou não. Se você escolher 'direita' nós podemos beber um café ou fazer qualquer outra coisa, mas tudo bem também se você disser 'esquerda'. Se nenhuma de vocês for essa Claudia, mas conhecerem outras pessoas aqui com o mesmo nome, por favor, me ajudem!", pediu o estudante.

Por enquanto, a garota não revelou qual foi sua resposta.

