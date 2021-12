Raimundos pede ajuda de fãs para produzir novo álbum

A banda Raimundos aderiu ao crowdfunding, forma de arrecadar dinheiro para um projeto com a ajuda de fãs. O grupo precisa de R$ 55 mil para produzir o novo álbum, Cantigas de Roda.

Até às 18h desta sexta-feira, 02, dois dias após começar a arrecadação, o Raimundos tinha conseguido R$ 19 mil. "Inicialmente, precisamos de R$ 45 mil para realizar a gravação (R$ 20 mil de passagens, alimentação e estadia por 15 dias, R$ 20 mil de custos de estúdio e remuneração do produtor e R$5 mil de gastos extras). Mas tem também o envio das recompensas, taxas e tarifas que não são baratas! Por isso, nossa meta mínima é R$55.000",

Quem contribuir ganha brindes que vão desde downloads do novo álbum, para quem pagar uma cota mínima, até o álbum autografado, vinil exclusivo, camiseta e ingresso, além de backstage com direito a acompanhante em todos os shows do Raimundos em 2014, para quem ajudar com a cota máxima do projeto.

Os fãs que quiserem ajudar podem acesar o site do grupo no Catarse.

Assista ao vídeo da banda falando do projeto:

