Raimundo Sodré faz apresentação nesta segunda noTCA

Fusão de caboclo com negro, de Recôncavo e sertão, como definiu o santo-amarense Roberto Mendes, o compositor Raimundo Sodré é uma expressão ímpar da Bahia. Marcado pelo sucesso A Massa, lançado no início dos anos 1980, não emplacou como se pensava, apesar do trabalho avalizado por nomes como Roberto Menescal.





| Serviço |



Show de Raimundo Sodré pelo Conexão Vivo

Quando: Segunda-feira, 20, 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA)

Quanto: R$ 2 e R$ 1

