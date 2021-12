Rafael Pondé lança novo álbum em Salvador

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música





O cantor e compositor baiano Rafael Pondé está em Salvador para lançar seu novo trabalho, 'Sorriso de Flor', quarto álbum de sua carreira. O show acontece nesta sexta-feira, 18, a partir das 23 horas, no Tom do Sabor, no Rio vermelho, e contará com a abertura da banda Grãos, além da participação especial do guitarrista e amigo brasiliense Kiko Peres, ex-Natiruts.



'Sorriso de Flor' foi gravado em Hannover, na Alemanha, nos estúdios da Peppermint Park, na terceira passagem de Pondé pelo continente para apresentações em Portugual, Espanha e na própria Alemanha.

