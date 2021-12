Rafael Cardoso se reinventa como vilão em novela

César (Rafael Cardoso) é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro em Sol Nascente, novela das 18h da Globo. No entanto, mesmo mantendo a máscara de bom moço, o mau-caráter tem dificuldade em separar Alice (Giovanna Antonelli) e Mario (Bruno Gagliasso).

Contando que a gravidez de Carol (Maria Joana) prenderia o rival à sua cúmplice, o vilão só não esperava que a filha de Tanaka (Luis Melo) descobrisse que ama o melhor amigo. Mesmo separado de Alice, César mantém a pose que construiu para não colocar todos os seus planos em risco.

"Ele não tem escrúpulos. É o tipo de cara que é capaz de fazer qualquer coisa. Se der a louca nele, puxa duas pistolas e sai matando todo mundo e não vai ficar com o menor remorso", confirma Rafael Cardoso sobre o personagem.

Tudo o que César deseja é dar o golpe na empresa de Alice. Depois do afastamento de Tanaka do negócio, o vilão pensava que seria mais fácil colocar o plano em prática como sua avó, Dona Sinhá (Laura Cardoso), exige. Entretanto, após Alice se tornar a presidente da Arraial Pescados, começam a desconfiar que a explosão nas traineiras tenha sido criminosa, deixando-o tenso. Mesmo assim, ele segue armando um novo bote.

Rafael conta que o interesse pelo papel se deu por ter a chance de ser várias personas em uma só: "A possibilidade do César de ser qualquer coisa, como um camaleão, me atraiu para esse personagem. Ele pode estar aqui com você numa boa e depois te dar uma facada nas costas. Ele faz tudo o que for preciso para alcançar um objetivo. Ele é meio mimético. Aprende de tudo para aplicar um golpe".

Criado com a avó

Apesar da insistência de César em separar Alice e Mario, Rafael não vê tais atitudes do personagem como um ato de amor. Para o ator, César é voltado apenas para si mesmo, o que ele acredita ser fruto da educação que teve da avó. Dona Sinhá nunca deu amor ao neto e o preparou a vida toda para continuar no mundo do crime. No entanto, César se deu conta de que realmente gosta de Alice, o que o deixa com ainda mais raiva.

"Meu personagem se apaixona por ele mesmo. É meio narciso. O César não conhece o amor e acho que ninguém pode dar a outra pessoa aquilo que não tem. O que a pessoa desconhece não existe pra ela. Então, ele não conheceu o amor em lugar nenhum. Só sabe se dar bem porque foi assim que foi criado e sente prazer nisso. É um vilão que quer ver o circo pegar fogo", relata.

Os trabalhos anteriores de Rafael foram mocinhos, por isso o manipulador César o instiga. Embora feliz com seus papeis em Além do Tempo e Império, por exemplo, ele buscava por algo que o tirasse da zona de conforto. Para o ator, o personagem lhe deu a possibilidade de trazer coisas novas à sua maneira de interpretar. Afinal, César é o seu primeiro vilão em novelas.

"Em televisão, fiz vilão quando participei da série Animal, do GNT. Lá, fazia um psicopata. Mas, em novelas, é o meu primeiro. É bom fazer o antagonista. Isso me motivou a aceitar o convite", diz.

Em Sol Nascente o personagem passa longe de ser o príncipe encantado que Alice idealizou a vida inteira, mesmo assim arma de tudo para reconquistá-la. E César terá ainda mais problemas quando Sirlene (Renata Dominguez) e o filho que ele abandonou aparecerem para revelar o verdadeiro caráter dele.

O vilão vai ameaçar a ex-namorada assim que a vir na cidade. Todavia, Rafael pensa que é possível as pessoas gostarem do vilão mesmo com todas as maldades que faz. Inclusive, o ator conta que há um passado do mau-caráter que ainda não foi revelado ao público.

"O César tem momentos. Eu acho que as pessoas podem gostar dele, pois é um bon vivant. O cara apronta, mas depois as pessoas vão conseguir simpatizar. Tem como defendê-lo, porque ele tem uma história de vida muito ruim. Aí virou o capeta. Não sei quando esse passado dele vai aparecer para o público", diz.

adblock ativo