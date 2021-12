Radiografias de Marilyn Monroe são compradas por US$ 45 mil

Três radiografias do tórax e pélvis de Marilyn Monroe feitas pela atriz em um hospital foram vendidas por mais de dez vezes seu valor estimado, rendendo 45 mil dólares. A casa de leilões Julien's disse em comunicado que a venda fez parte de um leilão de memorabília de Lendas de Hollywood realizado no fim de semana no Planet Hollywood Resort e Cassino, em Las Vegas.

A expectativa prévia era que cada uma das radiografias fosse vendida por entre 800 e 1.200 dólares. Os destaques do leilão tinham percorrido a Irlanda, Japão e China antes de finalmente irem a leilão.





Uma luva cravejada de cristais da turnê "Victory" de Michael Jackson foi arrematada por 190 mil dólares em um leilão anterior de Ícones da Música promovido pela Julien's Auctions no Planet Hollywood. Os preços incluíram o prêmio do comprador. (Por Belinda Goldsmith)

