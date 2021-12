Radioca reúne boas atrações que estão fora dos playlists

Parceiros no programa Radioca, da Educadora FM, o trio formado pelo jornalista Luciano Matos e os músicos Ronei Jorge e Roberto Barreto leva a agora sua proposta para outra plataforma: o Festival Radioca, que acontece sábado, 1º, e domingo, 2, no Trapiche Barnabé.

Assim como no Radioca da rádio, o Festival busca trazer para o público local as boas novidades da música popular brasileira que não frequentam as playlists das rádios presas ao popularesco pelo jabá.

Então teremos no palco armado no Comércio nomes bem significativos do cenário atual, como o pernambucano Siba, a banda cearense Cidadão Instigado, a cantora paulista Anelis Assumpção, a banda gaúcha Apanhador Só e até a rediviva banda carioca Mulheres Que Dizem Sim, tida como precursora da cena los hermanizada que se desenvolve desde o fim dos anos 1990.

Em sua primeira edição, o festival foi viabilizado pelo Edital Bahia da Natura Musical. E mesmo não sendo um festival de grande porte, vem com tudo o que ocasiões do tipo tem direito, além dos shows em si: oficinas, mesas-redondas, Feira do Vinil, Mercadilho e os inevitáveis food-trucks.

Entre as mesas-redondas, merece especial atenção a do domingo, Como chegamos aqui? Um panorama dos últimos dez anos da cena independente, com mediação da coordenadora do festival, Carol Morena e participação de nomes de peso do jornalismo musical, como Bruno Nogueira (PE), Alexandre Matias (Trabalho Sujo - SP), Marcelo Monteiro (RJ) e Marcelo Costa (Scream & Yell - SP), além do trio realizador.

Em meio à correria da produção, Carol conta que "tudo está correndo surpreendentemente bem, na verdade".

Paraibana, Carol já tem experiência na organização de festivais independentes em João Pessoa: "Só que lá nunca tinha dinheiro, era mais difícil. Então eu até brinco, dizendo que estou realizando meu sonho, que é um festival em que eu concordo com tudo e com uma boa estrutura, patrocínio bom, equipe legal, pagando todo mundo", comenta.

Já o realizador Ronei Jorge admite que "é um aprendizado. É estar do outro lado, chamar os artistas e ver todo o processo de um festival, os cuidados com a equipe, a relação com as bandas, tudo".

Música versus fama

Filha do inesquecível Itamar Assumpção (1949-2003), Anelis Assumpção é uma das grandes atrações do Radioca e conta que há tempos tenta lançar seu novo álbum, Amigos Imaginários, em Salvador: "Como é raro poder estar por ai, vou focar no repertório do disco, mas aproveitar também pra fazer algumas de fora".

Em um cenário esquisito, onde ela é considerada uma grande artista, mas ainda é pouco conhecida pelo povão, Anelis considera que "o mercado independente se sustenta basicamente da corrente paralela, e a massa mesmo está de fora dessa corrente".

Chico Castro Jr. Radioca reúne boas atrações que estão fora dos playlists

"Não culpo quem não conheça nomes que já são pra mim como estrelas das artes. Não me culpo por não conhecer o Cristiano Araújo, que morreu há pouco, e era famoso. Somos muitas frentes. Aqui em SP mesmo, gosto de brincar que se falar meu nome na Praça da Sé em voz alta, ninguém saberá do que se trata. Gosto dessa imagem. Há sempre o que conquistar", diz.

Já Fernando Catatau, guitarrista e mentor da cultuada Cidadão Instigado, vai em outra linha: "Já trabalhei com alguns artistas de grandes gravadoras, mas nunca me interessei por esse tipo de mercado. Esse lance de conquistar multidões é papo de comércio. Música vai bem alem disso", afirma.

Com um elogiado terceiro álbum recém-lançado, Fortaleza, Catatau conta que "Muitas pessoas, principalmente em Fortaleza, vieram falar sobre a indentificação com as letras. Isso não tem preço. Por isso que eu falo que temos o público que merecemos".

"Quando eu escrevo uma critica ao sistema burguês que vem destruindo Fortaleza, muitas pessoas de vários outros cantos se identificam, porque não é um fato isolado. Em São Paulo, Salvador etc, a agressão é a mesma. Nos sentimos impotentes diante da máquina destruidora da construção civil. O que posso oferecer é minha música e minha indignação contra esse sistema", conclui.

Atração local, O Quadro vem quente do festival de Roskilde (Dinamarca). "Foi genial. Público curioso, querendo disco, camisa e bis. Domingo vamos quebrar tudo", avisa Ricô.

