Aproximadamente 15 mil fãs assistiram na tarde desta quarta-feira (20), ao lançamento de algumas músicas do novo CD de Chico Buarque pela web. A apresentação, realizada hoje para promover o novo trabalho do cantor durou 30 minutos e foi transmitida, ao vivo, no site www.chicobastidores.com.br.

A apresentação foi realizada em sua casa no Leblon, Rio de Janeiro, exatamente no horário marcado, às 16h. Entretanto, o grande número de internautas congestionou o site, o que fez com que algumas pessoas perdessem os agradecimentos iniciais do artista.

Durante o pocket show, que passou de sete mil visitantes, no início, para 15 mil no final, Chico Buarque convidou o cantor e compositor João Bosco, para um dueto. Juntos, eles cantaram Sinhá, música composta pela dupla e presente no novo trabalho.

Atendendo os pedidos do público, Chico cantou mais uma música. A canção Nina foi tocada a voz e violão.

Os comentários da apresentação fez com que o cantor ficasse entre os assuntos mais comentados do twitter (trending topics).

Henrique Mendes Quinze mil pessoas assistem a Chico Buarque na web

adblock ativo