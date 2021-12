Quinta temporada de 'Black Mirror' chega com três episódios

Após duas temporadas com seis episódios e um filme interativo (Bandersnatch), a série britânica Black Mirror volta ao formato de três episódios na quinta temporada, que estreia nesta quarta-feira, 5. Intitulados Smithereens, Striking Vipers e Rachel Jack and Ashley Too, os capítulos não são sequenciais e têm, em comum, a tecnologia como tema central. A atriz e cantora Miley Cyrus faz parte do elenco.

Os novos episódios estão envoltos em mistério. Até o momento, o que se sabe é que as histórias são sobre um videogame que transforma uma antiga amizade, uma crise de reféns que se desenrola pelas redes sociais e uma relação perigosa entre uma menina e uma boneca-robô. Charlie Brooker continua responsável pelos roteiros e assina a produção executiva com Annabel Jones.

Em entrevista à agência EFE, Brooker afirmou que Black Mirror não é uma série antitecnologia. "Em quase todos os episódios, os personagens são os culpados, não a tecnologia", disse o roteirista, produtor e crítico. "A tecnologia é neutra e muito poderosa, e os personagens ou estão abusando dela ou estão na ponta receptora de alguém que está abusando dela. Na maioria das vezes, é um problema humano."

Rachel Jack e Ashley Too conta a história de como uma estrela infantil transformada em popstar lida com uma indústria da música cada vez mais influenciada pela tecnologia. Para interpretar a artista, Brooker e Jones precisavam de alguém convincente. "Não somos uma série de longa duração, temos uma hora para contar uma história e, de primeira, precisamos fazer o espectador acreditar nela", afirma Brooker. Os produtores apostaram, então, na cantora e atriz Miley Cyrus, que se interessou pelo script.

"Acho que ela se identificou com a história, pensou em seu caminho, de estrela pop da Disney até hoje, e em todos os esforços que precisa fazer para se distanciar da imagem que construiu naquela época e encontrar sua própria identidade", disse Jones.

Dirigido por Owen Harris, o episódio Striking Vipers tem como ponto de partida o reencontro entre dois amigos de faculdade. O capítulo foi filmado em São Paulo, com locações na Rua Santa Ifigênia, no heliponto do Edifício Copan e na Avenida das Nações Unidas. (Com agências internacionais).

