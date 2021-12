Quinta edição da Casa do Papai Noel é opção de lazer

Em sua 5ª edição, está aberta ao público a Casa do Papai Noel Coca-Cola, na Alameda das Cajazeiras, Caminho das Árvores. "Criamos este projeto por não existir um espaço natalino na cidade que contemple tantas atividades voltadas para a família", assegura Juliana Nery, da Estalo Promoções.



Papai Noel e suas renas, 'noeletes', fadas, anões e personagens infantis aguardam o visitante toda quarta-feira, das 10h às 19h (dia exclusivo para instituições beneficentes), quinta e sexta-feira, das 14h às 22h, e nos finais de semana, das 10h às 22h.



A entrada é franca para crianças de até 2 anos e pessoas partir de 65 anos de idade. Os ingressos custam R$ 24 (inteira) às quintas e sextas-feiras e R$ 28 (inteira) no sábado e domingo.



Entre as novidades desta edição está a árvore contadora de histórias e a pista ecológica de patinação no gelo, com placas que simulam a textura de uma pista convencional, sem utilizar energia elétrica.



Maria Oliveira, 6 anos, veio à casa em todas as suas edições. "O que eu mais gostei foi de ter ficado amiga da Sininho (personagem infantil). Eu gosto muito da bailarina também". Já o Papai Noel manda sua mensagem: "Não cresçam. Temos que nos manter eternamente crianças".



Além das novidades, a casa conta com os tradicionais espaços, como o jardim encantado, as salas de estar e jantar, o escritório do Papai Noel e a cozinha da Mamãe Noel, brinquedoteca, além de atrações musicais da Ebateca, da Cia. On Broadway", conta Juliana Nery. O espaço fica aberto até 21 de dezembro, contando com serviço de segurança e manobrista. Os ingressos são vendidos no local, em dinheiro ou cartão. Há venda também pela TicketMix.

