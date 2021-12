"Quero chegar aos 40 melhor do que hoje", diz Andreia Horta

Prestes a entrar no ar como Celeste, a amante do bandido Marco Aurélio Baroni (Paulinho Vilhena) na série policial A Teia (Globo), Andreia Horta curte o bom momento. A produção estreia no próximo dia 28 e a atriz confessa que gostou de fazer a jovem que, segundo ela, de periguete não tem nada. Na vida pessoal, o fato de ter se tornado uma trintona, em julho de 2013, não mudou em quase nada a sua rotina. "Não passo creminhos, porque a minha dermatologista disse que o colágeno que a gente perde não se repõe. Mas estou me sentindo melhor hoje do que aos 20. E quero chegar aos 40 melhor ainda", completa.

Você usa pouca maquiagem. É uma opção sua?

Quase não uso batom, apesar de estar com esse hoje. Só uso mesmo rímel e corretivo.

Celeste é amante de bandido e diz ter sido prostituta de beira de estrada. Chega a ser uma periguete?

Não acho que ela seja. Periguete é uma atitude, independentemente da roupa. Você pode estar vestida como uma e não ser. Ela se sente bem usando decotes e jeans muito justos, gosta disso. É como o corpo dela se sente bem, mas ela é extremamente discreta, não fala alto. Não é estereótipo de nada.

Você se identifica com ela em algum ponto?

A Celeste é bem diferente de mim, de verdade. Pelas escolhas, a maneira como pensa, a forma como resolve se livrar de certas situações. Não tem ponto de encontro.

Durante as gravações, você chegou a viver momentos de tensão por causa da temática da série?

Estamos evocando uma energia que é muito negativa. Tem um revólver com festim no set. Vai ter barulho de tiro de verdade. Isso me aterroriza um pouco.

Você consegue ver produções policiais sem se aterrorizar?

Amo Cidade de Deus, amo Tropa de Elite. São extremamente violentos, e acho o máximo. Amo UFC. Então, não tem a ver com o terror que é você se colocar na situação. Aquele bando de homem gritando, barulho de pneu freando, tiro acontecendo, câmera correndo, você tendo de reagir, fora o psicológico de risco, de morte, de alta violência. Você tem de se colocar nesse estado. Em muitos momentos dessa série, a sensação que tinha é que estava mergulhando em um mar escuro à noite para ver lá de baixo e trazer à tona um sentimento horrível, uma sensação de pavor, pânico, de morrer agora.

Você já passou por alguma situação de violência em sua vida?

Graças a Deus, não. Não fiquei mais ligada por causa da série. Ligado a gente já é, infelizmente. Acho um horror esse tipo de coisa, de ter de fechar o vidro, segurar a bolsa. Acho lamentável, mas isso não aumentou com a série.

E as cenas com o Paulinho Vilhena. Como foram?

Conheci melhor o Paulo na série. A gente se conhecia só de vista. Ele é um cara incrível, extremamente doce, generoso Foi meu parceiro em todas as situações em que tive medo.

Quais foram essas situações que te deixaram com medo?

Muitas, não vou poder contar porque são pontos altos da dramaturgia. Vocês vão ver e falar: "Meu Deus, como foi fazer isso? Coitada dela". Mas teve um momento na Chapada dos Guimarães (no Mato Grosso). No segundo dia de filmagem, viajamos em um aviãozinho monomotor. Tínhamos filmado o dia inteiro, era janeiro, um calor de 60 graus em Cuiabá. Já devia ser umas 15h, a gente estava cansado, com fome, no sol. Quando entramos nesse aviãozinho para voltar para a locação, a minha pressão baixou muito. Aquilo foi maravilhoso para mim. No final do dia, achei muito precioso ter passado tanto mal fisicamente. A gente estava voltando para almoçar e estava desde as 6h gravando. E a adrenalina de risco... só estávamos eu, Paulo e o piloto. O Paulo, na frente com o piloto. Eu, sentada atrás, falava "Senhor, se caio daqui...".

Fez algum tipo de laboratório para a construção da personagem?

Sou fã do Miguel Rio Branco, que é um fotógrafo. Então, recolhi muitas fotografias do Miguel para esse universo desse Brasil.

Quais os próximos projetos?

Dos 25 aos 30, que tenho agora, trabalhei enlouquecidamente. Acabava um trabalho já sabendo qual era o próximo. Isso sempre aconteceu, graças a Deus.

