"Quem for para a arte vai ganhar dinheiro", diz crítico

O crítico e curador de arte Enock Sacramento ministra em Salvador, a partir desta terça-feira, 22, o workshop Os Valores da Arte, na Caixa Cultural. O curso gratuito se estende até sexta-feira e apresentará um panorama geral sobre o mercado de arte, com informações sobre o sistema no Brasil e no mundo. Enock, que é jornalista e autor de mais de 30 livros na área, abordará, entre outros assuntos, quais são os critérios de avaliação e valoração de uma obra de arte.

A pesquisa setorial Latitude, lançada em julho, feita em parceria pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), revelou que 71,5 % do volume de negócios no mercado de arte são fomentados por colecionadores privados. Apenas uma parte muito pequena cabe às instituições públicas. Quais fatores foram responsáveis por alavancar essa parcela do mercado nos últimos anos?

O mercado mundial de arte cresceu muito nos últimos anos e gira em torno de 36 bilhões de dólares. As vendas em leilões, que são públicas e registradas, abrangem um terço do total. O Brasil está com aproximadamente 1% do mercado mundial, com vendas em leilões, galerias e negociações particulares. Em 2008, a crise econômica atingiu muitos países e o mercado de arte foi abalado. Mas a partir de 2010, começou a reagir e, em 2011, voltou a crescer bem no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Enquanto no ano passado o mercado de arte em termos mundiais cresceu 7%, no Brasil, esse crescimento foi de 21%, segundo o mesmo estudo da Latitude. O Brasil tem uma economia muito forte, é a sétima economia do mundo, mas não representava 1% das transações no mercado de arte. A Inglaterra, por exemplo, tem uma economia equivalente à do Brasil hoje. A alguns meses atrás, nós passamos a Inglaterra, depois ela nos passou novamente, mas a Inglaterra detém 18 % do mercado. O Brasil tem um espaço muito grande para crescer. Quem for para a arte, porque gosta ou por investimento, vai ganhar dinheiro.

Como o senhor avalia esse setor da sociedade que investe em arte?

Naturalmente quem investe em arte é um classe mais privilegiada. Às vezes, quem compra obras de artistas emergentes até pensa no futuro, porém, na maioria dos casos está mais interessado em decorar o seu apartamento. Já uma pessoa que encara arte como investimento, só pensa nos valores maiores. Muitas dessas pessoas aplicam na bolsa e compram arte como uma forma de diversificar o investimento. Elas compram dentro de uma dinâmica comum a qualquer ação. Depois de adquirida, aguardam um certo tempo para vender. Ainda tem uma grande parcela, que inclui a maioria das pessoas que têm coleção de arte, que não pensa em investimento. Compram porque gostam. É uma forma de formar um patrimônio e, ao mesmo tempo, conviver com uma coleção de arte, que é uma coisa agradável.

Como o senhor lembrou, a crise de 2008 influenciou o mercado de arte. Mas, no dia a dia, as flutuações da bolsa de valores também interferem nesse mercado?

O que influencia o mercado de arte não é a bolsa de valores. A bolsa é concorrente do mercado de arte. O que influencia é o nível de crédito. Se os bancos estão dando crédito, aumenta o número de compra de obras milionárias.



Existe algum incentivo público para o fomento do mercado de arte no Brasil?

O Brasil ainda está engatinhando no mercado de arte. Em nível internacional, os leilões trabalham com bancos. A pessoa arremata uma obra e o próprio banco da casa financia. No Brasil, o que o governo tem feito para estimular é conceder isenção de impostos para galerias, durante feiras como SP-Arte e ArtRio. As receitas de feiras como essas são muito altas, porque vem gente do mundo inteiro. Uma obra do artista norte-americano Alexander Calder, por exemplo, foi vendida no Rio de Janeiro por 9 milhões de dólares.

Uma das pautas do workshop que o senhor vai realizar em Salvador se relaciona com o que confere valor à arte e os preços estratosféricos que são alcançados em leilões atualmente. Por que nos últimos tempos tantas obras foram comercializadas por valores milionários?

Os valores altos estão relacionados ao desejo. Pessoas que têm muito dinheiro e querem ter uma coisa, vão comprar. Se a coisa é rara, fica cara. Se a coisa é um objeto de desejo e tem poucos exemplares, ele paga um valor alto pela obra. É como o ouro e o diamante, é raro e desejado, por isso é caro. Às vezes, um joia atende a uma necessidade de status social. A arte também serve para essa finalidade. Muitos banqueiros, em seus escritórios, possuem obras de arte muito importantes. As obras não estão lá só porque eles gostam, mas também para mostrar força, educação, interesses sofisticados. No Brasil, existem dois nomes que vendem por valores muito altos: Beatriz Milhazes e Adriana Varejão. As obras de Beatriz, por exemplo, sempre estão na faixa de um milhão de dólares e são mais vendidas no exterior, em Nova York. Já o trabalho da Adriana Varejão é mais comercializada no Brasil.

O grafiteiro britânico Bansky colocou suas obras à venda no Central Park, em Nova York, pelo valor máximo de US$ 60, recentemente. Ninguém reconheceu seu trabalho, que nas galerias seria avaliado em pelo menos US$ 67 mil. O experimento põe em relevância a discussão do valor simbólico e

do valor de mercado, que o senhor também vai tratar no workshop.

Nenhum especialista identificou o trabalho dele, se não compraria tudo. As pessoas que viram a tenda de Bansky não fazem parte do mercado, e o valor de mercado só existe para quem faz parte. Elas não conheciam, não sabiam que estava à venda uma coisa boa, por um preço barato.

adblock ativo