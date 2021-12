Quem Conta Faz de Conta encerra apresentações no Espaço Xisto Bahia

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro



Quem ainda não assistiu tem até este domingo, 6, para conferir “Quem Conta Faz de Conta!”, inspirado na tradição dos contadores de histórias nordestinos. O musical, da Cabriola Cia de Teatro e dirigido por Heraldo Souza, fará apresentações neste sábado, 5, e domingo, 6, às 16 horas no Espaço Xisto Bahia, nos Barris.



Indicada ao Prêmio Braskem de Teatro 2010, a montagem mescla canções e histórias tradicionais do imaginário infantil. O musical estreou em 2009 e recentemente integrou a Mostra Baiana de Teatro de Grupo do Festival Latino-Americano de Teatro (FILTE) 2010 e dos Encontros com as Culturas Populares e Identitárias.

