Quebrando expectativas, Meghan Markle se casa usando marca francesa

Muito se especulou sobre o vestido que a atriz Meghan Markle iria usar para subir ao altar no casamento com o príncipe Harry neste sábado, 19. O grande palpite era de que a grife inglesa Ralph & Russo seria a escolhida. Outros apostavam que a estilista Stella McCartney, filha de Paul McCartney, assinaria o vestido longo do grande dia.

Mas, contrariando todas as expectativas, o vestido escolhido não foi de uma marca britânica, e sim da Givenchy, uma grife francesa. Meghan quase desafiaria as convenções, caso a diretora da criativa da marca não fosse Clare Waight Keller, responsável pelo desenho do vestido, nascida no Reino Unido.

O longo em questão é um vestido de crepe de seda, com decote ombro a ombro, gola canoa, e com renda discreta na cintura, uma das exigências do protocolo. A tiara faz parte das joias da Coroa e pertencia originalmente à rainha Mary.

