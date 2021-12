Quartas Baianas homenageia força criativa da mulher

O projeto Quartas Baianas, que acontece na Sala Walter da Silveira (Barris), realiza uma homenagem à força criativa da mulher no evento desta quarta-feira, 13, às 18h30.

Um debate sobre desafios e conquistas da mulher na cena cinematográfica da Bahia dá início à programação, com a presença das realizadoras Fabíola Aquino, Ceci Alves e Paula Gomes e das produtoras Solange Lima e Cândida Liberato.

Em seguida, serão exibidos os curtas A Descoberta, da Plano 3 Filmes, coletivo do qual Paula faz parte; Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas, de Ceci Alves; e o teaser do seriado Diário da Primavera, com direção de Fabíola Aquino.

adblock ativo