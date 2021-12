Quarta edição da Marcha do Empoderamento Crespo acontece no próximo domingo

Acontece no próximo domingo, 9 , a quarta edição da Marcha do Empoderamento Crespo com concentração na praça do Campo Grande. A caminhada irá começar às 13h e segue até a praça Castro Alves.

Este ano, a marcha traz como tema "Feminismos e Masculinidades", por uma agenda de emancipação crespa e tem como objetivo valorizar a estética do cabelo crespo natural como forma de resistência e luta política do povo negro buscando assim reverter as representações negativas acerca do mesmo.

Sobre a Marcha do Empoderamento Crespo

O movimento, que começou através de um grupo de transição capilar na internet em 2015, atualmente possui cerca de 13 mil participantes da marcha e reune mais de 11 mil curtidas no Facebook. A comissão de organização do evento é formada por nove mulheres negras entre pesquisadoras, militantes, acadêmicas.

